Rocco De Paola promosso alla Direzione Generale per il Personale Militare della Difesa

Un anno dopo la promozione al grado superiore di maggiore dell’Arma dei Carabinieri, Rocco De Paola si appresta ad affrontare il suo ultimo giorno al comando della Compagnia di Montella, trasferito a Roma, alla Direzione Generale per il Personale Militare del Ministero della Difesa. De Paola, 44enne di origini salernitane, ha frequentato dapprima la Scuola Marescialli e Brigadieri e, successivamente, la Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma, con la nomina al grado di Sottotenente nell’anno 2005. Laureato in giurisprudenza, l’ufficiale ha prestato servizio in Calabria, dove ha comandato il Nucleo Operativo e Radiomobile di Sellia Marina (Catanzaro), e poi in Basilicata quale comandante della Compagnia Carabinieri di Viaggiano (Potenza) ove è rimasto fino all’agosto del 2017 allorquando ha assunto il comando della Compagnia Carabinieri di Montella. Sposato e padre di due bambini, nel corso della sua carriera ha ricevuto vari encomi ed elogi per brillanti operazioni portate a termine per attività di contrasto alla criminalità comune ed organizzata.