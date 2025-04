Rocco Hunt e Gigi D’Alessio insieme in “Giura”: due voci del Sud per un inno d’amore e identità

di Alessandra Del Prete

Un incontro inaspettato ma potentissimo, capace di unire due generazioni, due linguaggi musicali e un’unica anima: quella del Sud. Rocco Hunt e Gigi D’Alessio hanno annunciato a sorpresa sui social la loro nuova collaborazione, pubblicando un video che li ritrae in studio mentre cantano “Giura”, brano inedito che sarà incluso nel nuovo album di Rocco Hunt, Ragazzo di giù, in uscita il prossimo 25 aprile 2025.

Poche immagini, uno scambio di sguardi complice, due timbri inconfondibili e una melodia che già promette di lasciare il segno: tanto è bastato per scatenare l’entusiasmo dei fan, che vedono in questa collaborazione non solo un evento musicale, ma anche un simbolico passaggio di testimone tra due artisti che, pur con percorsi diversi, hanno raccontato con autenticità l’identità del Mezzogiorno.

“Giura”: cuore napoletano e scrittura urbana

Il brano, che si preannuncia come una ballata moderna dal forte impatto emotivo, mette insieme la penna affilata e poetica di Rocco Hunt con la melodia sentimentale e popolare di Gigi D’Alessio. “Giura” è una promessa, una richiesta di fiducia, un canto d’amore che affonda le sue radici nella tradizione napoletana ma si veste di sonorità contemporanee.

La collaborazione rappresenta un ponte tra mondi apparentemente lontani ma profondamente connessi: il rap e la canzone classica, la periferia e il palcoscenico, il vissuto e il sogno. Un dialogo tra un artista cresciuto tra freestyle e palazzoni e un’icona della melodia partenopea che ha fatto della verità emotiva la sua cifra stilistica.

“Ragazzo di giù”: un manifesto personale e collettivo

Con “Giura”, Rocco Hunt offre un’anticipazione importante di Ragazzo di giù, un album che si preannuncia fortemente autobiografico e radicato. Il titolo stesso è una dichiarazione d’intenti: non solo il ritratto di un ragazzo del Sud, ma la voce di un’intera generazione che non vuole essere relegata alla periferia della narrazione nazionale.

In questo senso, la presenza di Gigi D’Alessio non è solo un featuring, ma un atto simbolico: una benedizione musicale, un riconoscimento reciproco, un gesto di continuità tra artisti che, ciascuno a modo proprio, hanno saputo farsi portavoce di emozioni vere e territori troppo spesso dimenticati.

L’uscita del disco è fissata per il 25 aprile, data già significativa per il suo valore storico e che, con l’arrivo di Ragazzo di giù, si carica anche di una nuova sfumatura culturale. Rocco Hunt, ancora una volta, si conferma artista capace di mescolare denuncia e poesia, ritmo e introspezione, mantenendo sempre viva la connessione con la sua terra.

In attesa di ascoltare Giura nella sua versione completa, resta la suggestione di quel video pubblicato sui social: due uomini, due stili, una sola verità. Quella che nasce solo quando la musica parla con l’anima.