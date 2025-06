Rocco Hunt e Noemi sorprendono il pubblico con singolo “OH MA”

Milano, 11 giu. (askanews) – Dopo giorni di indizi lanciati sui social, è arrivata la conferma: Rocco Hunt e Noemi sorprendono il pubblico con un incontro inedito e carico di energia, dando vita al nuovo singolo “OH MA” (Epic Records/Sony Music), disponibile in radio e sulle piattaforme digitali da venerdì 20 giugno.

Un brano solare, che racconta l’estate attraverso melodie calde e immagini vive, dove le atmosfere di spiagge, piazze affollate, amori e mare si intrecciano con la cifra stilistica riconoscibile dei due artisti. Una fusione che unisce il ritmo e la freschezza di Rocco Hunt al timbro unico e intenso di Noemi, per un risultato che scalda il cuore e invita a vivere ogni istante con passione.

L’anteprima di “OH MA” sarà al centro della scena il 13 giugno, durante i Tim Summer Hits su Rai 1, un appuntamento che anticipa un’estate ricca di musica per entrambi. Rocco Hunt e Noemi si preparano infatti a tornare on stage con i loro tour estivi, portando live tutta la carica e l’emozione di questa nuova collaborazione. Il tour estivo, in partenza dal 14 luglio, di Noemi sarà un assaggio dei live nei teatri a partire da novembre del suo concerto al Palazzo dello Sport di Roma a dicembre. Il 20 giugno partirà il tour di Rocco Hunt “Ragazzo di giù Tour 2025”, che lo vedrà protagonista della prossima estate live. Una tournèe che anticipa i due eventi live già annunciati per questo 2025: l’11 settembre nella maestosa Reggia di Caserta e il 6 ottobre sul grande palco dell’Unipol Forum di Milano.

Di seguito il calendario in aggiornamento del “Ragazzo di giù Tour 2025”: Venerdì 20 giugno 2025 | Campobasso (CB), Festival dei Misteri – Arena Nuova Eventi Romagnoli Venerdì 25 luglio 2025 | Peschici (FG), Note di Mare – Arenile del Porto Domenica 27 luglio 2025 | Polignano a Mare (BA), Lungomare Cristoforo Colombo Venerdì 8 agosto 2025 | Sabaudia (RM), Arena del Mare BCC Roma Martedì 19 agosto 2025 | Cirò Marina (KR), Krimisound Venerdì 22 agosto 2025 | Catania, Sotto il Vulcano Fest – Villa Bellini Sabato 23 agosto 2025 | Palermo, Dream Pop Festival – Teatro di Verdura Giovedì 11 settembre 2025 | Reggia di Caserta Lunedì 6 ottobre 2025 | Unipol Forum – Milano “Ragazzo di giù 2025” è prodotto e organizzato da Vivo Concerti.