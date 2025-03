MILANO (ITALPRESS) – Rocco Micaletto è il nuovo chief medical officer delle cliniche veterinarie Mypetclinic. Medico veterinario con un’esperienza pluridecennale nel campo della chirurgia e dell’ortopedia veterinaria, dal 1994 Micaletto è membro di società scientifiche del calibro di SCIVAC (Società Culturale Italiana Veterinaria Animali da Compagnia), ESVOT (European Society of Veterinary Orthopaedics and Traumatology), SCVI (Società Chirurgica Veterinaria Italiana) e SIOVET (Società Italiana di Ortopedia Veterinaria).

Nel 2002 ha fondato la Clinica Veterinaria Micaletto Gamba, successivamente ampliata e trasformata nel 2016 nell’Ospedale Veterinario Baioni Srl – STP, di cui è attualmente direttore sanitario e responsabile del reparto di chirurgia e ortopedia. Nel 2013 è tra le fila dei soci fondatori di SICEV (Società Italiana di Chirurgia Endoscopica Veterinaria), attraverso cui contribuisce attivamente all’innovazione delle tecniche mininvasive in ambito veterinario. Ma non solo: il suo impegno nel settore si estende anche alla gestione e all’ergonomia veterinaria. Dal 1997 è membro della SIMV (Società Italiana di Management Veterinario), mentre dal 2017 entra a far parte della SIE (Società Italiana di Ergonomia e Fattori Umani).

Consulente in progettazione ergonomica, benessere organizzativo e management per cliniche su tutto il territorio italiano, dal 1° febbraio 2025 Micaletto ha assunto il ruolo di Chief Medical Officer di Mypetclinic, portando all’interno di questo innovativo progetto supportato da Arcaplanet la sua pluriennale esperienza e visione strategica nel settore della cura veterinaria. Mypetclinic ha come obiettivo la promozione della salute degli animali non solo attraverso le cure, ma anche mediante una costante attività di prevenzione. Un importante progetto che Arcaplanet sostiene dal 2023, offrendo una serie di vantaggi sulle prestazioni veterinarie di medicina di base e visite specialistiche ai clienti titolari di Arcacard.

– foto ufficio stampa Mypetclinic –

(ITALPRESS).