Roche Italia, premiati i vincitori dei bandi 2022 per ricerca e Sm

(Adnkronos) – Nel lanciare la quarta edizione dei 2 bandi dedicati a ricerca clinica e sclerosi multipla, Roche ha premiato oggi i vincitori della terza edizione, quella del 2022.

I 10 vincitori del “Bando Roche per la ricerca clinica a supporto delle figure di Data Manager e Infermieri di Ricerca” – si legge in una nota – e relativi borsisti che svolgeranno 12 mesi di attività di ricerca, provengono da: Lombardia (Fondazione Don Carlo Gnocchi, Fondazione Irccs Istituto nazionale dei tumori e Italian Sarcoma Group Ets di Milano; Irccs Fondazione Policlinico San Matteo di Pavia; Asst Spedali Civili di Brescia; Fondazione europea di ricerca biomedica di Bergamo), Piemonte (Azienda ospedaliera SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo di Alessandria per 2 progetti), Liguria (Irccs Ospedale Policlinico San Martino di Genova) e Umbria (Azienda ospedaliera di Perugia).

I 12 vincitori del ‘bando Roche per i servizi a supporto di soluzioni innovative per la Sclerosi multipla’, che si avvale del patrocinio di Aism – Associazione italiana sm, provengono da: Lombardia (Fondazione Irccs Istituto neurologico Carlo Besta e Irccs Ospedale San Raffaele di Milano; Asst Spedali Civili di Brescia), Liguria (Università degli Studi di Genova), Lazio (Fondazione PTV-Policlinico Tor Vergata di Roma), Veneto (Azienda universitaria integrata Verona), Sicilia (Azienda sanitaria provinciale di Ragusa), Emilia-Romagna (Azienda ospedaliero-universitaria di Ferrara- Arcispedale S. Anna), Piemonte (Azienda ospedaliero-universitaria San Luigi Gonzaga di Orbassano a Torino), Campania (Università degli Studi di Napoli Federico II), Calabria (Azienda ospedaliero universitaria Mater Domini di Catanzaro) e Puglia (Azienda ospedaliera universitaria di Foggia).