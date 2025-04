Rock e consapevolezza: gli Sos lanciano “Macte Animo!” per la sicurezza quotidiana

È in radio e in digitale “MACTE ANIMO!” (SA Project / Believe), il nuovo disco della band che ha trasformato la musica in uno strumento per sensibilizzare sulla sicurezza sul lavoro SOS – SAVE OUR SOULS (https://bfan.link/macte-animo-1\). Con una carriera consolidata da molti concerti in tutta Italia e in importanti manifestazioni e concorsi come Sanremo Rock, dal 2018 gli SOS hanno trasformato la loro musica in uno strumento potente per sensibilizzare il pubblico su un tema cruciale: la sicurezza sul lavoro. Grazie a questo impegno, sono numerose le aziende e le organizzazioni che hanno la band rock come punto di riferimento. “Macte Animo!”, che in latino significa “Coraggio!”, raccoglie i brani più significativi della band usciti negli ultimi anni, inerenti alla sicurezza e alla prevenzione nella vita di tutti i giorni. Il disco contiene anche il nuovo brano “Con gli occhi aperti”, che promuove una cultura della sicurezza che nasce dai comportamenti quotidiani di ogni individuo, in collaborazione con Faraone Academy che si occupa di formazione aziendale. Bruco e gli SOS – Save Our Souls utilizzano il rock come strumento per spronare gli ascoltatori ad affrontare le difficoltà con determinazione, vivendo il presente in modo consapevole e responsabile.

‹‹Macte Animo è un album che racchiude il nostro percorso musicale e umano degli ultimi anni – spiega Bruco – Con questo disco vogliamo continuare a portare avanti il nostro impegno sui temi che ci stanno particolarmente a cuore, come la salute e sicurezza sul lavoro. Il brano “Con gli occhi aperti”, che fa parte dell’album, è il nostro modo di affrontare la prevenzione in modo positivo con la consapevolezza che ognuno di noi può fare davvero la differenza››.

Questa la tracklist dell’album: “Con gli occhi aperti”, “Schegge”, “La bestia”, “Giuda”, “Terra”, “Sono colpevole”, “Ancora vivere”, “Vita” e “L’ultimo tornante”.

Gli SOS Save Our Souls, nati nel 1993 da un’idea di Marco Daniele Ferri (Bruco), sono un gruppo musicale che ha ottenuto numerosi successi sia a livello nazionale che internazionale.