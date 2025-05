Rockstar Games svela il nuovo trailer di GTA VI: ancora più ambizioso, ancora più atteso

Dopo mesi di speculazioni e attese febbrili, Rockstar Games ha finalmente pubblicato il nuovo trailer di Grand Theft Auto VI, riportando l’attenzione mondiale sull’attesissimo titolo che promette di ridefinire ancora una volta il genere open world.

Il video, disponibile da oggi, offre uno sguardo più approfondito sulla storia, i personaggi e le ambientazioni di Vice City — la reinterpretazione moderna della iconica città ispirata a Miami, che i fan hanno già intravisto nel primo trailer pubblicato un anno fa, nel dicembre 2024.

Il nuovo trailer mette in evidenza l’ampliamento dell’universo narrativo e l’eccezionale cura per i dettagli grafici, alimentando l’entusiasmo e le discussioni sulla data di uscita definitiva, ancora non ufficializzata ma attesa per il 2025.