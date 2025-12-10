Rodolfo Errore dirigerà il mercato di Azimut Capital Solutions per l’area Emea

Rodolfo Errore è stato designato Head of Emea (Europa, Medio Oriente e Africa) di Azimut Capital Solutions, la nuova divisione del gruppo Azimut introdotta lo scorso luglio per proporre fondi di private debt a investitori istituzionali e family office. La sua nomina alla guida dell’area rappresenta un passo rilevante nel consolidamento della strategia del gruppo nel settore dell’asset management alternativo, con particolare attenzione a soluzioni di debito privato caratterizzate da elevato valore aggiunto.