Roghi, la “Fiaccolata della Speranza” per dire no alla terra dei fuochi

Aspal, Associazione Sportiva Presidenti Atletica Leggera, con il patrocinio della Regione Campania presenta “La Fiaccola della Speranza”. L’appuntamento per la partenza è per venerdì 25 ottobre 2019 alle 8.30 a Caivano (chiesa di padre Maurizio Patriciello).

La staffetta podistica percorrerà circa 42 km e attraverserà 13 comuni fra Napoli e Caserta.I roghi tossici in Campania aumentano in maniera esponenziale. L’evento, quindi, ha lo scopo primario di recuperare e potenziare l’idea dell’antica “Campania Felix”, contrastando il fenomeno dei roghi tossici.

La “Fiaccola della Speranza”, coinvolgerà le associazioni di promozione sportiva e podistica del territorio, attraverso l’affidamento e lo scambio della fiaccola, le stesse contribuiranno ad un progetto di informazione raggiungendo le scuole e le piazze dove si terranno incontri formativi. La staffetta si comporrà anche di circa venti podisti con bicicletta al seguito, coadiuvati da due auto private oltre al supporto della polizia municipale. Diversi i testimonial presenti che racconteranno la loro battaglia quotidiana contro le ecomafie e molte malattie correlate alla continua esposizione ai fumi tossici.

La manifestazione si concluderà con il convegno formativo “I Roghi Tossici in Campania”, presso l’Its Michelangelo Buonarroti di Caserta, alle ore 17.00. Alla tavola rotonda sono stati invitati Sergio Costa, Ministro dell’Ambiente, Luigi D’Aniello, presidente Aspal, Raffaele Ruberto, prefetto di Caserta; Antonio Marfella, oncologo Pascale Napoli, Giuseppe Di Gennaro, Di Gennaro Spa (azienda di gestione rifiuti), Carlo Marino, primo cittadino di Caserta, Vittoria De Lucia, dirigente scolastico Its Michelangelo Buonarroti. Modera la giornalista Francesca Nardi.

“Credo che il nostro impegno e quello delle istituzioni possa preservarci un presente e un futuro migliore per il nostro territorio. Occorre un ritorno alla ‘Campania Felix’ e non più ‘Terra dei Fuochi’; vogliamo lanciare un forte messaggio di sensibilizzazione a tutti i cittadini, in modo che ognuno possa prendere coscienza e capire i danni che i roghi tossici hanno portato alla nostra terra e di conseguenza alle nostre vite – dice il presidente Aspal Luigi D’Aniello.