Rogo nel mercato agroalimentare di Catania

CATANIA (ITALPRESS) – Un altro incendio ha investito nel pomeriggio il Maas, il mercato agroalimentare di Catania. Le fiamme si sono sviluppate intorno alle 15 e, alimentate dal forte vento, hanno lambito il settore ittico del mercato nella zona in cui vengono posteggiati camion e furgoni. Grazie all’intervento degli stessi dipendenti insieme ai Vigili del fuoco e agli uomini del corpo forestale, il rogo fortunatamente è stato spento prima che potesse provocare danni ingenti.

Fonte video: Alessandro Fragalà