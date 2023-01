Rogo sul traghetto Palermo-Napoli: auto in fiamme, nessun ferito. Nel 2009 altro incendio sulla stessa nave

Dieci squadre di vigili del fuoco sono al lavoro nel porto di Palermo per un incendio del traghetto Palermo-Napoli. Spente le fiamme, sono in corso dalla notte le operazioni di raffreddamento dei locali interessati, per consentire l’accesso all’interno delle squadre. L’incendio, sviluppatosi nella tarda serata di ieri mentre il traghetto era ormeggiato sul molo Santa Lucia, ha interessato uno dei garage posto a prua, coinvolgendo alcuni degli automezzi trasportati. Fatti scendere senza conseguenze i passeggeri a bordo.

La nave Superba della Grandi Navi Veloci, dove ieri sera si è sviluppato il rogo all’interno della stiva mentre era ormeggiata nel porto di Palermo, già nel dicembre del 2009 era stata interessata da un altro incendio. In quell’occasione il traghetto si trovava nel porto di Genova e 1579 passeggeri furono costretti ad abbandonare la nave in seguito al rogo scoppiato nella sala macchine. Anche quella volta la nave fu evacuata e i viaggiatori furono poi trasferiti su un altro traghetto della compagnia che salpò la mattina dopo diretto a Palermo. Intervennero i militari della capitaneria di porto e i vigili del fuoco, che riuscirono a domare le fiamme evitando che vi fossero conseguenze per le persone a bordo. Tante le analogie con l’incendio divampato ieri a Palermo sulla stessa nave: il rogo è divampato mentre il traghetto era ancora ormeggiato, cosa che ha reso più accessibile l’intervento dei vigili del fuoco. Se fosse accaduto durante la traversata, le operazioni di salvataggio dei passeggeri e di spegnimento delle fiamme sarebbero state certamente più complesse.