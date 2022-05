(Adnkronos) – Rafa Nadal supera gli ottavi di finale del Roland Garros e si qualifica per i quarti, dove affronterà Novak Djokovic. Lo spagnolo, testa di serie numero 5, nel quarto turno sconfigge il canadese Felix Auger-Aliassime, numero 9 del seeding, per 3-6, 6-3, 6-2, 3-6, 6-3 dopo una battaglia di 4h21′. Djokovic, numero 1 del tabellone, non deve faticare granché per sbarazzarsi dell’argentino Doego Schwartzman: 6-1, 6-3, 6-3.