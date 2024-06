Roland Garros, Errani-Paolini nei quarti di finale

Roma, 4 giu. (askanews) – Ottava vittoria di fila per Sara Errani e Jasmine Paolini che approdano ai quarti di finale nel tabellone del doppio al Roland Garros, secondo Slam del 2024 di scena sulla terra rossa parigina. Negli ottavi le azzurre, undicesime teste di serie, reduci dal trionfo al Foro Italico, hanno liquidato per 62 60, in appena 64 minuti di partita, la coppia formata dalla russa Amina Anshba e dalla ceca Anastasia Detiuc (in tabellone dopo la rinuncia di Cocciaretto/Trevisan) che nel turno precedente aveva eliminato a sorpresa quella composta dalla lettone Jelena Ostapenko e dall’ucraina Lyudmyla Kichenok, seste favorite del seeding. Nei quarti Errani e Paolini – attualmente quinte nella Race che porta alle WTA Finals (a Riyadh, in Arabia Saudita, dal 2 al 9 novembre) – dovranno vedersela con la coppia formata dalla statunitense Emma Navarro e dalla russa Diana Shnaider. Va ricordato che a Parigi Errani – arrivata al numero uno del ranking di specialità nel settembre del 2012 – ha vinto il titolo di doppio nel 2012 ed è stata finalista anche nel 2013 e nel 2014 (sempre in coppia con Roberta Vinci).