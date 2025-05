Roland Garros, vincono Djokovic e Zverev, out Medvedev

Roma, 27 mag. (askanews) – Inizia senza difficoltà il Roland Garros di Novak Djokovic. L’ex n. 1 al mondo, campione a Parigi nel 2021 e nel 2023, ha battuto all’esordio l’americano Mackenzie McDonald, n. 98 al mondo, con un triplo 6-3 in due ore di gioco. “Non mi restano tanti tornei del grande Slam da giocare, quindi voglio approfittare di ogni occasione” ha spiegato Djokovic nel post partita, rivolgendosi in francese al pubblico del Philippe Chatrier. Buona la prima per Alexander Zverev. Il n. 3 al mondo, finalista della passata edizione, ha battuto al primo turno il classe 2005 Learner Tien con il punteggio di 6-3, 6-3, 6-4 in un’ora e 53 minuti di gioco. È già finito invece, in maniera abbastanza clamorosa, il Roland Garros di Daniil Medvedev. Il russo ha perso contro il britannico Cameron Norrie in 5 set: 7-5, 6-3, 4-6, 1-6, 7-5 il risultato in quasi 4 ore di gioco