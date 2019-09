Rom, il Viminale censisce gli insediamenti: a Napoli sei villaggi autorizzati

Viminale al lavoro, si legge in una nota, “per elaborare i dati degli insediamenti di comunità rom, sinti e caminanti così come da direttiva del ministro Matteo Salvini firmata il 15 luglio 2019. L’obiettivo è ottenere una fotografia aggiornata e approfondita della situazione per assicurare migliori condizioni di vivibilità e rispetto delle regole”. Quanto ai primi dati aggregati riferiti a Roma, Milano e Napoli, su Roma sono 6 i villaggi autorizzati, per un totale di 2.606 presenze di cui 1266 minori; su Milano sono 8, per un totale di circa 710 persone di cui 238 minori; su Napoli i villaggi autorizzati sono 6 per un totale di circa 925 persone di cui 377 minori, di cui 1 ad Afragola, per un totale di 27 persone di cui 16 minori; 1 a Caivano, per un totale di 53 persone di cui 15 minori; 1 a Giugliano in Campania, per un totale di 250 persone di cui 80 minori; 3 a Napoli, per un totale di circa 595 persone di cui circa 266 minori. Nove i villaggi non autorizzati, per un totale di 864 persone di cui 361 minori, di cui 1 ad Arzano, per un totale di circa 70 persone di cui 35 minori; 1 a Caivano, per un totale di 24 persone di cui 9 minori; 1 a Casoria, per un totale di 80 persone di cui 37 minori; 2 a Giugliano in Campania, per un totale di 690 persone di cui 280 minori; 3 a Napoli, per un totale di 950 persone di cui 390 minori; 1 a Qualiano, per un totale di 64 persone di cui 34 minori.