Roma, abbattuti alcuni grossi pini vicino a Colosseo e Fori Imperiali

Dodici quelli considerati a rischio crollo

Roma, 13 feb. (askanews) – A Roma, abbattuti alcuni pini storici in centro, sotto lo sguardo dei turisti a via dei Fori Imperiali.Un intervento deciso dopo la riunione del tavolo tecnico in Campidoglio, sulla base delle relazioni degli esperti e anche in seguito alla caduta di alcuni alberi con il ferimento di tre persone nei giorni scorsi in una zona sempre affollata di visitatori.Dopo verifiche tecniche, alcuni pini sono stati giudicati “pericolosi”: 12 quelli considerati a rischio caduta dopo le prove di trazione e le analisi tecniche effettuate su 36 alberi dei 54 presenti nell’area dei Fori Imperiali, compresi i tratti davanti al Colosseo, a piazza dell’Ara Coeli e all’Arco di Costantino. Tra quelli già esaminati, 24 sono stati ritenuti stabili o da sottoporre a ulteriori controlli.Molti di questi pini sono anziani e collocati in spazi ristretti, su terreni di riporto e sottoposti negli anni a forti pressioni urbane e ad eventi climatici estremi.Gli interventi – è emerso dal tavolo tecnico in Campidoglio – riguarderanno esclusivamente gli esemplari con livelli di rischio non compatibili con la sicurezza, nel rispetto del principio di massima precauzione in una zona ad altissima affluenza turistica e dal grande valore storico.