Roma, accoltella due ragazzi a Trastevere: arrestato 19enne

(Adnkronos) – Cammina con un coltello in mano nelle strade di Trastevere e accoltella due ragazzi, un 17enne e un 18enne. E’ accaduto la scorsa notte a Roma, nella zona di San Calisto e di via Giacomo Venezian. Gli agenti della polizia hanno arrestato un cileno di 19 anni per tentato omicidio, fermato poco dopo nella zona e riconosciuto da alcuni testimoni delle aggressioni. Le due vittime sono state portate in ospedale, il minore al Bambin Gesù e l’altro al Santo Spirito, ma non sarebbero in pericolo di vita.