Roma, al via “Fai la Differenza, c’è…”, Festival della Sostenibilità

Roma, 10 lug. (askanews) – Al via il 12 luglio a Roma la sesta edizione di Fai la Differenza, c’è… Alla ricerca della Sostenibilità – il Festival che offre una serie di eventi che uniscono arte, cultura e impegno sociale, coinvolgendo il pubblico in un percorso di riflessione e azione.

Fino al 29 luglio il Municipio Roma IX e in particolare il Centro Commerciale Euroma 2 ospiterà una serie di iniziative che spaziano dal contest artistico alle esposizioni fotografiche, dai workshop agli eventi di inclusione sociale, con un impegno concreto verso la comunità e l’ambiente. Il Festival, che ha come filo conduttore l’esplorazione di nuovi modelli per un futuro più sostenibile, si conferma come una piattaforma di riflessione e di azione, dove il pubblico è invitato a partecipare attivamente.

Al centro, il progetto Fai la Differenza dà voce agli artisti che scelgono di utilizzare la loro creatività per sensibilizzare il pubblico sui temi della sostenibilità. Contesteco 2025 – il contest d’Arte e Design sostenibile + eco del web, coinvolge artisti di diverse discipline che, con le loro opere, reinterpretano il concetto di sostenibilità e invitano a riflettere sulla nostra relazione con l’ambiente. Giunto alla sua XV edizione, nell’anno del Giubileo, il progetto rinnova e rilancia il suo messaggio con un concept innovativo: “Porte Aperte al Futuro: Pace, Giustizia, RiGenerazione e Sostenibilità.”

Tra crisi sociali, guerre, intelligenza artificiale, cambiamenti climatici, transizioni ecologiche, Contesteco non vuole dare risposte ma fare domande, aprire riflessioni e incoraggiare visioni nuove, attraverso i linguaggi dell’arte e della creatività. Le opere in concorso, selezionate da una giuria qualificata, saranno esposte al pubblico a partire dall’Eco-Festa del Festival – che si svolgerà il 12 e 13 luglio, a Euroma 2 – rimanendo visibili fino a metà settembre.

Quest’anno, inoltre, in Contesteco Exhibition il livello delle opere si è particolarmente elevato, grazie alla partecipazione di artisti di rilievo come Mauro Pispoli con opere della sua storica esposizione intitolata “Cover Art” e Patrizia Genovesi che presenterà il suo progetto “Cosmos”. Gli altri artisti coinvolti sono Laura Buffa, Enrica Capone, Martina Troiani di Artalo e gli Artisti del Movimento di Riarteco “capitanati” dalla curatrice d’arte Silvia Filippi, che porteranno in scena creazioni innovative, spesso realizzate con oggetti di recupero, per dimostrare che l’arte può essere un potente mezzo di cambiamento.

Senza dimenticare Obiettivo Terra con l’esposizione fotografica dal titolo “Il Turismo Sostenibile in Italia”. Un’accurata selezione di immagini dal concorso fotografico nazionale “Obiettivo Terra” – promosso ogni anno dalla Fondazione UniVerde e dalla Società Geografica Italiana per celebrare la Giornata Mondiale della Madre Terra – comporrà l’esposizione che si snoderà per tutta la Galleria Ipercoop di Euroma

L’Eco-Festa, che si terrà il 12 e 13 luglio, propone una serie di attività pensate per coinvolgere tutti i partecipanti, dalle famiglie ai professionisti. Oltre alle esposizioni artistiche, il pubblico potrà partecipare a workshop interattivi su tematiche ecologiche, ascoltare interventi di esperti nel campo della sostenibilità e partecipare a laboratori creativi.

Tra le novità di quest’edizione, il progetto “Fai la Differenza, Chef! La cucina di Roma e del Lazio per dare nuove opportunità”, che si propone di formare “rifugiati / migranti forzati” ucraini ospitati sul territorio romano, dando loro l’opportunità di acquisire competenze professionali nel settore della ristorazione, con un focus sulla cucina romana e laziale. Questo programma formativo, in collaborazione con la Scuola di Cucina TuChef, prevede un ciclo di lezioni pratiche e teoriche che porteranno i partecipanti a diventare professionisti, con l’obiettivo di favorire il loro inserimento o nel mercato del lavoro italiano o, alla fine della guerra, portando competenze di valore per ricostruire il proprio futuro nelle loro terre native.

Le attività continueranno a settembre con la Recycled Car Race dedicata alle famiglie e altre iniziative che si concluderanno con l’evento finale Le Buone Re-Azioni.