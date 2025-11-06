Roma, all’Alexanderplatz Jazz Club il “Collettivo Bassmat”

Roma, 6 nov. (askanews) – L’Alexanderplatz Jazz Club di Roma, con la direzione artistica di Eugenio Rubei, presenta, venerdì 7 e sabato 8 novembre, Pippo Matino “Collettivo Bassmat”. La band capitanata e diretta dal bassista Pippo Matino suona e propone brani tratti dal repertorio vasto e consolidato del musicista partenopeo, un sano mix di jazz, rock ed influenze da tutta la musica del Mediterraneo, inclusa quella classica Napoletana.

I brani sono in parte presenti in alcuni dei dischi registrati dal 92 ad oggi, ma il Collettivo Bassmat, in questo caso un quintetto Pianoless, rielabora e ripropone tutte le composizioni in maniera originale e creativa.

Non mancheranno omaggi ad alcuni dei big del jazz internazionale come Jaco Pastorius, Joe Zawinul e John Coltrane. Pippo Matino è considerato dalla critica nazionale uno dei bassisti più creativi ed interessanti nel panorama jazz fusion Europeo, e con lui sul palco straordinari musicisti bravi, che hanno ciascuno una storia intensa da raccontare: Daniele Scannapieco al sax tenore, Giovanni Imparato, percussioni e voce, Lorenzo Tucci alla batteria, Roberto Schiano al trombone. Non solo musica all’Alexanderplatz ma anche la possibilità di gustare un’ottima cucina, vini selezionati e servizio bar.