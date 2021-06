Roma: Astorre, ‘a Calenda è partita la ‘ciavatta’, prenderà medaglia di latta e lo sa’

Roma, 17 giu (Adnkronos) – “Calenda è affetto da sindrome compulsivo-ossessiva nei miei confronti. Io non lo conosco, non ci ho mai parlato, l’ho visto una volta in ‘call’, quando su impulso di Nicola Zingaretti gli ho chiesto umilmente di partecipare alle primarie. Da allora gli è partita la ‘ciavatta’, non perde un momento per insultare”. Lo ha detto Bruno Astorre a radio Immagina parlando delle primarie a Roma.