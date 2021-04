Roma,19 apr. (Adnkronos) – “Noto con piacere che Calenda, in uno dei suoi innumerevoli tweet, mi cita, asserendo di non voler fare il sindaco ‘dipendendo’ da me, Bettini o Mancini. Frase che fa presupporre una qualche losca operazione avvenuta in passato. Io non so più come ripeterlo a Calenda: sono segretario del Pd Lazio e come tale mi occupo delle questioni del territorio”. Così il senatore Bruno Astorre, segretario Pd Lazio.