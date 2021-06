Roma: Bittarelli (taxi 3570), ‘Lucarelli non può denigrare tutta la categoria, ora basta’**

Roma, 10 giu. (Adnkronos) – “La Lucarelli non è nuova nel dilettarsi a denigrare i taxi in generale e, in particolare la nostra cooperativa, ma è disonesto e scorretto fare di tutta l’erba un fascio: perché non ha chiamato la cooperativa, segnalando il problema, invece che spiattellarlo sui social? E’ inaccettabile che faccia di tutta l’erba un fascio, ora basta”. Loreno Bittarelli, presidente della cooperativa RadioTaxi 3570 di Roma non ci sta, e si sfoga con l’Adnkronos dopo il post denuncia di Selvaggia Lucarelli che ha coinvolto un tassista della sua cooperativa durante una trasferta a Roma della giornalista.