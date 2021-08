Roma, 27 ago. (Adnkronos) – “Candidata ufficialmente per correre alla Presidenza del #PrimoMunicipio! Un onore per me: farò del mio meglio, portando competenza e impegno, per #Roma. Ma avrò bisogno dell’aiuto di tutti voi, perché solo insieme possiamo vincere questa sfida!”. Lo scrive Lorenza Bonaccorsi del Pd su twitter.