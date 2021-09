Roma: Bonelli, ‘con Gualtieri per una capitale più europea’

Roma, 6 set. Adnkronos) – “Europa Verde c’è e, per le amministrative di Roma, ha scelto strategicamente di sostenere Gualtieri per una politica di riconciliazione. In questi anni, la Capitale ha subito un abbandono inaccettabile. Abbiamo deciso di presentare la nostra lista proprio in questo luogo perché la Roma-Lido è il simbolo del disastro del trasporto pubblico nella nostra città: io ne sono fruitore e so che sono state chiuse tre stazioni perché mancano i mezzi. Questo non può capitare in una capitale europea”. Così Angelo Bonelli, co-portavoce nazionale di Europa Verde, nel corso della conferenza stampa in corso nel piazzale antistante la stazione Roma Lido di Piazzale Ostiense per la presentazione della lista di Europa Verde Roma a sostegno di Roberto Gualtieri.