Roma: Calenda a Michetti, ‘ripetere luoghi comuni antisemitismo non è tollerabile’**

Roma, 9 ott. (Adnkronos) – “Questo ‘articolo’ di Enrico Michetti è molto più grave delle solite stupidaggini su Roma e del programma inesistente o copiato. Ripetere i luoghi comuni dell’antisemitismo non è tollerabile”. Così Carlo Calenda su twitter a proposito di un articolo di Enrico Michetti del 19 febbraio 2020, pubblicato sul sito di Radio Radio, e oggi riportato sul Manifesto. Nell’articolo di Michetti si legge: “Ogni anno si girano e si finanziano 40 film sulla Shoah, viaggi della memoria, iniziative culturali di ogni genere nel ricordo di quell’orrenda persecuzione. E sin qui nulla quaestio, ci mancherebbe. Ma mi chiedo perché la stessa pietà e la stessa considerazione non viene rivolta ai morti ammazzati nelle foibe, nei campi profughi, negli eccidi di massa che ancora insanguinano il pianeta. Forse perché non possedevano banche e non appartenevano a lobby capaci di decidere i destini del pianeta”.