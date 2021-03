Roma: Calenda, ‘basta parlare di primarie, sediamoci e troviamo un accordo’

Roma, 23 mar. (Adnkronos) – “E’ un anno che mi dicono: ma se arriva fa qualcuno lei fa un passo indietro? Ma non arriva mai nessuno, che passo indietro devo fare? Io quello che ho detto a Letta è: per carità sentiamoci, parliamoci, io sono iper inclusivo, però continuare a parlare di cose teoriche non sta nè in cielo nè in terra. Se c’è un candidato più in gamba, più convincente, non ne faccio una questione personale, ma oggettivamente continuare a discuterne senza mai nessuno in campo fa un po’ ridere”. Così Carlo Calenda, leader di Azione, ai microfoni di Radio 24 a proposito di una eventuale candidatura unitaria del centrosinistra a sindaco di Roma.