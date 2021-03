Roma: Calenda, ‘Gualtieri ha esperienza europea ma non di gestione amministrativa’

Roma, 29 mar. (Adnkronos) – “Per me possiamo trovare tutti gli accordi che vogliamo. Dopo di che la candidatura di Gualtieri non ho capito nè come è avvenuta, nè come è stata ritirata, nè se c’è di nuovo. Io Roberto Gualtieri l’ho appoggiato alle elezioni europee, penso che sia stato un bravissimo presidente di commissione, penso proprio che l’amministrazione non è la sua cosa, tant’è che eravamo all’opposizione di quel governo e i provvedimenti che ha fatto, dalla cassa integrazione ai primi giri di ristori, hanno funzionato male”. Così Carlo Calenda, ospite di ‘Start’ su Sky Tg 24, a proposito della candidatura di Roberto Gualtieri a sindaco di Roma e di un eventuale accordo con lui.