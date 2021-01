Roma, 17 gen (Adnkronos) – “Io Mastella non lo conoscevo, ho riportato il fatto che mi ha chiamato per dire che se avessi fatto votare la fiducia a Conte il Pd mi avrebbe appoggiato come sindaco di Roma. Si tratta di un sensale, cercava voti a nome di altri, una pratica indegna”. A sopresa, Carlo Calenda ha fatto ‘irruzione’ con una telefonata a Mezz’ora in più per replicare a Clemente Mastella.