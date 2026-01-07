Roma Capitale, emendamento Lega a riforma Governo: poteri speciali anche a Milano

Roma, 7 gen. (askanews) – La Lega ha presentato un emendamento al ddl Roma Capitale all’esame della commissione Affari Costituzionali della Camera “per chiedere l’estensione dei poteri speciali anche ai comuni capoluogo delle città metropolitane, come appunto Milano”. Lo annuncia in una nota il segretario regionale della Lega Lombarda Salvini Premier Massimiliano Romeo, presidente dei senatori.

“La proposta portata avanti dalla Lega in Lombardia per una legge per dotare Milano di poteri speciali come quelli che si vogliono dare a Roma Capitale – come peraltro auspicato in dichiarazioni pubbliche anche dal sindaco Giuseppe Sala – dopo il disegno di legge costituzionale depositato a luglio in Senato dal sottoscritto, si rafforza con l’emendamento al ddl governativo ‘di modifica dell’art. 114 della Costituzione in materia di Roma capitale’, a prima firma del deputato leghista milanese Igor Iezzi, depositato oggi in prima commissione alla Camera (il termine in realtà è scaduto lo scorso 29 dicembre, ndr) per chiedere l’estensione dei poteri speciali anche ai comuni capoluogo delle città metropolitane, come appunto Milano. Un emendamento alla Camera, un disegno di legge al Senato: la Lega dalle parole è passata ai fatti, messi neri su bianco”.

“Ora aspettiamo il sostegno e il contributo degli altri esponenti milanesi e lombardi e li invitiamo a unirsi a noi in questa battaglia politica per riconoscere poteri speciali anche a Milano, trattandosi della ‘capitale economica e finanziaria’ del Paese”, sottolinea Romeo.

Quello sui poteri a Roma capitale è un ddl del governo. Adottato dalla Commissione di Montecitorio come testo base lo scorso 22 ottobre, il ddl modifica l’articolo 114 della Costituzione inserendo Roma Capitale tra i livelli di governo di cui si compone la Repubblica. Si stabiliscono le materie di competenza legislativa del nuovo ente Roma Capitale al quale vengono attribuite condizioni di autonomia amministrativa e finanziaria.