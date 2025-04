Roma caput Mundi di nuovo? Non è da escludere

La definizione che ancora oggi, spesso usata riferendosi alla capitale, allora dell’Impero, attualmente del Paese, ha origini incerte. È credibile invece che venisse usata comunemente fino alla fine del primo millennio. Non per una forma di campanilismo tirato per le orecchie, ma argomentando per tabulas. Sono quindi fatti concreti, arrivati agli occhi dei contemporanei per essere stati annotati nel grande libro della storia, che aiutano a comprendere il perchè di quanto appena accennato. Del mondo fino a allora conosciuto, la gran parte riconosceva all’Urbe le caratteristiche di fulcro intorno a cui girare. Attualmente sembra che stia riprendendo quel ruolo, diventato ancora più importante, perché il pianeta è ben diviso politicamente e fisicamente, quindi quella definizione descrive in maniera fedele lo stato dei fatti. Importanti saranno due meeting che si terranno in quella città nel mese di maggio, uno USA versus Iran, l’altro, USA con tutta la UE. Entrambi dovrebbero essere coordinati da membri del Governo Italiano, in testa la Premier che si caricherà ìn tal modo di onori e oneri. Il gioco varrà comunque la candela. L’augurio che deve essere doverosamente inviato all’Esecutivo, più sentito ai suoi membri che siederanno ai tavoli di quelle assise nella qualità formale di soli padroni di casa, è quello che riescano a ricavarne tutto il possibile che possa andare a favore del Paese. Della serie dei proverbi rustici: “prima i fatti tuoi, quelli degli altri se e quando puoi”. Concludendo, la parentesi che si sta aprendo, per il Paese potrebbe essere l’occasione che va colta e intesa come una importante operazione di maquillage. A chi si impegnerà in tal senso, vadano sin d’ora auguri sinceri di una ottima performance. Aggiungendo il resto degli Europei, auguri a tutti di buona Pasqua.Tanto anche percĥe non costano niente e fanno riprendere fiato.