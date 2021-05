Roma: centrosinistra sottoscrive Cata intenti e regolamento per primarie 20 giugno

Roma, 8 mag. (Adnkronos) – Nasce “Insieme per Roma” la coalizione di forze politiche e sociali che lancia una sfida collettiva per le elezioni amministrative della Capitale. Le rappresentanti e i rappresentanti delle forze politiche, civiche e sociali, insieme ai capigruppo in Campidoglio e alle presidenti e ai presidenti dei Municipi guidati dal centrosinistra hanno sottoscritto la Carta d’intenti e il regolamento quadro romano per le primarie del prossimo 20 giugno.