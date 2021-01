Roma: Ciani (Demos), ‘emergenza abitativa, nuovo bando farsa’

Roma, 8 gen (Adnkronos) – “L’amministrazione Raggi ripropone per la quarta volta un identico bando per la ricerca di alloggi in locazione destinati alle persone in emergenza abitativa, già andato deserto per tre volte. Sinceramente non si capisce la ratio di tali scelte. Il tema delle politiche abitative a Roma è drammatico, non più solo emergenziale, ma strutturale e va affrontato in maniera responsabile e non con i soliti spot (peraltro inefficaci)”. Lo dice Paolo Ciani (Demos), vicepresidente della commissione Sanità e Affari sociali alla Regione Lazio e candidato alle primarie per il sindaco di Roma.