Roma: clausole, impegni e contributo, così si voterà alle primarie del centrosinistra**

Roma, 10 mag. (Adnkronos) – C’è anche la clausola con una sorta di ‘vincolo al risultato’ nel regolamento per le primarie del centrosinistra per il sindaco di Roma, in programma il prossimo 20 giugno. Il termine per la presentazione delle candidature è stato spostato leggermente in avanti, al 25 maggio, e il documento della coalizione ‘Insieme per Roma’ ha avuto il via libera nella riunione del tavolo di venerdì scorso, ma alcuni dettagli potranno ancora essere definiti nelle prossime riunioni.