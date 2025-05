Roma crocevia d’Occidente: Meloni, Vance e Von Der Leyen aprono un nuovo capitolo nel dialogo transatlantico

Alle 9 del mattino, Papa Leone XIV ha presieduto la messa di inizio del suo ministero petrino sul sagrato della Basilica di San Pietro. Durante la celebrazione, ha ricevuto il pallio e l’anello del Pescatore, simboli del suo nuovo ruolo. Nell’omelia, il Pontefice ha dichiarato: “Sono stato scelto senza alcun merito e, con timore e tremore, vengo a voi come un fratello che vuole farsi servo della vostra fede e della vostra gioia, camminando con voi sulla via dell’amore di Dio, che ci vuole tutti uniti in un’unica famiglia.”

La cerimonia ha visto la partecipazione di circa 200.000 fedeli e 156 delegazioni da tutto il mondo, tra cui il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky, il Vicepresidente americano J.D. Vance e la Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen.

Nel pomeriggio, a Palazzo Chigi, si è tenuto un incontro tra Giorgia Meloni, J.D. Vance e Ursula von der Leyen. La Premier italiana ha espresso il desiderio che questo incontro rappresenti un nuovo inizio nelle relazioni tra l’Unione Europea e gli Stati Uniti, affermando: “Spero che la giornata di oggi possa essere un primo incontro e un nuovo inizio.”

Il Vicepresidente Vance ha sottolineato l’importanza della collaborazione transatlantica, dichiarando: “Giorgia Meloni è diventata una buona amica. Ha offerto, e io ho accettato, di essere una costruttrice di ponti tra Europa e Stati Uniti. Abbiamo qualche disaccordo, come gli amici a volte hanno, per esempio sui dazi, ma abbiamo anche molte cose su cui andiamo d’accordo.”

Ursula von der Leyen ha ribadito l’importanza di un accordo commerciale equo tra le due sponde dell’Atlantico: “Quello che unisce Unione europea e Stati Uniti è che vogliamo un accordo buono per entrambe le parti.”

La coincidenza tra l’inizio del pontificato di Papa Leone XIV e l’incontro tra i leader occidentali a Roma sottolinea l’importanza della città come centro spirituale e diplomatico. In un momento di sfide globali, la giornata del 18 maggio 2025 rappresenta un segnale di unità e collaborazione tra le istituzioni religiose e politiche.