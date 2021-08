Roma: dai servizi in 15 minuti al sindaco della notte, domani il programma di Gualtieri**

Roma, 18 ago. (Adnkronos) – “Tutti i servizi in 15 minuti, il sindaco della notte, lungo orario della metropolitana nei week end, sostegno ai progetti per Roma presentati da under 35, residenze per ricercatori e giovani creativi, Campidoglio 2, autonomie per i Municipi, piano emergenza rifiuti con primi effetti in 6 mesi. Ecco alcuni passaggi del programma che il candidato sindaco di centrosinistra Roberto Gualtieri presenterà domattina alle 12 al Comitato elettorale di via di Portonaccio 23”. Si legge in una nota del comitato del candidato sindaco di Roma, Roberto Gualtieri del Pd.