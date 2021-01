Roma, 20 gen. (Adnkronos) – “Virginia Raggi chiede una cosa sacrosanta e lo fa seguendo la via del dialogo, della collaborazione, della democrazia. Un tavolo Interistituzionale che coinvolga tutte le forze politiche, di maggioranza e opposizione, in Parlamento e in Campidoglio, per discutere finalmente l’attribuzione di poteri speciali a Roma Capitale. Un passo, ripeto, sacrosanto e doveroso”. Così Alessandro Di Battista, a stretto giro da una nota del ministro Luigi Di Maio.