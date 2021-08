Roma, 22 ago. (Adnkronos) – “Sono fatti nostri, di chi come me per la prima volta ha votato per il Pd alle europee del 2019, che lei si sia fatto candidare ed eleggere con una forza politica nazionale per poi fondare il suo micro partito personale, tradendo gli elettori e il senso stesso di candidarsi come indipendente con una grande forza come il Pd, per contribuire a innovarlo”. Così Lorenzo Donnoli delle Sardine su Fb si rivolge a Carlo Calenda.