Roma è ancora oggi Cittá Aperta, cioè disponibile a accogliere senza riserve chi vi arrivi con buoni propositi

Roberto Rossellini, nel suo film cult sull’ Urbe a guerra appena finita, con ls frase contenuta nel titolo intendeva altro

Senza dubbio molto importante, ma in un contesto diverso dall’attuale. Di seguito i fatti, non ancora completati, che creano comunanza tra quanto sta accadendi e il titolo di quella memorabile pellicola. Il Giorno più atteso di quest’ultimo periodo da gran parte dell’ Umanità sta per arrivare, salvo il verificarsi di inconvenienti, tutt’ altro che improbabili. dell’ultima ora. É quello in cui dovrebbero incontrarsi i capi delle due potenze egemoni, nel senso dell’influenza che hanno.su tutti gli altri stati. Va aggiunto per abbondare che le due superpotenze sono espressioni antitetiche dell’ articolazione del tessuto socioeconomico delle rispettive popolazioni, in particolare del grado di libertà di cui esso gode in entrambe. Altrettanto si verifica per quelle nazioni che ricadono nella loro area di influenza, talvolta andando addirittura oltre. Il giorno de quo dovrebbe essere compreso tra quelli della settimana prossima e il luogo, ancora da confermare, sarebbe un paese arabo. Trump aveva chiesto alla Meloni se il campo dove si svolgerà l’incontro con Putin sarebbe potuto essere la Cittá Eterna e aveva ottenuto immediatamente il consenso. In men che non si.dica è arrivato il mancato gradimento.del Cremlino, perchè il governo italiano ha preso, anche recentemente, le parti di Zelensky. Pertanto lascerebbe pensare di non ricadere nel novero dei paesi neutrali tra i due belligeranti.

Già tale particolare evidenzia quanto possa essere lungo il cammino per la risoluzione del problema, vale a dire la fine dell’ invasione.russa dell’ Ucraina e il ritorno.alla normalità dei rapporti tra quei due paesi. Intanto merita una particolare considerazione già il solo fatto che, tra le tante città cosmopolite d’Europa e oltre, Trump abbia pensato, e con lui il suo entourage, a Roma come terreno di confronto. Quel che appare abbastanza chiaro è che la Capitale che agli italiani provoca l’abbinamento degli.aggettivi più denigratori, deve essere in un luogo particolare del cuore del Primo Cittadino degli USA come di tanti altri personaggi. Che non.sia effetto della corsa a ostacoli del progresso, che a volte non fa rimanere lucide le persone coinvolte ? Per ora sarà meglio concentrarsi in attesa del risultato del Meeting ferragostano.