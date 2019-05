Roma, 27 mag. – (AdnKronos) – Esplosione in un appartamento in via XX Settembre a Roma. La casa, adibita a B&B, alle 13,15 era vuota, dato che i turisti erano fuori per un’escursione. Tanta paura, ma nessun ferito. Ancora non sono chiare le cause dell’esplosione, ma lo scoppio ha provocato il crollo due muri all’interno della casa: uno di un bagno e l’altro di una camera da letto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri centro e stazione di Via Vittorio Veneto e i vigili del fuoco.