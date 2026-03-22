Roma, esplosione in uno stabile: due persone rimaste ferite

Fatto sgomberare appartamento al terzo piano dell’edificio

Roma, 22 mar. (askanews) – Per probabile fuga di gas esplosione in una villetta nella periferia Sud, coinvolte alcune abitazioni vicine: tra le macerie salvate dai vigili del fuoco 2 persone, affidate poi alle cure dei sanitari sono in gravi condizioni, si tratta di marito e moglie di 86 e 84 anni, ricoverati in codice rosso. L’esplosione ha causato il crollo della palazzina e il danneggiamento di altri due villette. Sotto le macerie non ci sarebbero altri feriti. Il sindaco Gualtieri: “Esplosione impressionante”. Proseguono le operazioni di messa in sicurezza ed è stato fatto sgomberare l’appartamento al terzo piano.