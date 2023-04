Roma Eur, i residenti chiedono interventi contro la criminalità

Da mesi teatro di furti e vandalismo, che stanno mettendo a dura prova la pazienza dei cittadini, la situazione a Roma Eur sta diventando sempre più insostenibile per i residenti.

In particolare, la via Giana Anguissola è stata oggetto di numerosi episodi di furto, tanto che i residenti vivono ormai in uno stato di costante paura. Si parla di furti in abitazione, di auto e su auto, danneggiamenti e vandalismi continui. I residenti, per i quali l’impegno delle autorità non sembrerebbe affatto sufficiente per contrastare il fenomeno, chiedono un’azione decisa per arginare una situazione che diventa giorno dopo giorno sempre più insostenibile.

La mancanza di sicurezza sta influendo negativamente sulla qualità della vita della zona, limitando le attività dei residenti e causando un forte stato di tensione tra i cittadini. Sono molte le richieste e i suggerimenti dei cittadini finora ignorati: l’installazione di telecamere di sorveglianza, il potenziamento dell’attività di pattugliamento delle strade, l’organizzazione di incontri tra le autorità e i residenti per favorire una maggiore collaborazione e creare maggiore consapevolezza.

“Non si può consentire che le strade del nostro quartiere vengano invase dalla criminalità e dallo sconforto degli abitanti – ci dice Benedetta Lanna, residente all’Eur, da poco vittima di un furto sulla sua auto -: servono urgenti interventi per ripristinare la serenità e vivibilità della zona”.

“Nonostante i numerosi appelli lanciati alle autorità competenti, sembra che le misure di sicurezza adottate finora non siano sufficienti per arginare il fenomeno – aggiunge un altro residente -. I cittadini chiedono con forza un intervento immediato e deciso delle autorità, affinché si possa tornare a vivere in tranquillità e sicurezza”.

“In questo momento – riferiscono i cittadini del quartiere -, la comunità di Eur ha bisogno di solidarietà e di un lavoro di squadra tra le autorità e la gente del posto per trovare soluzioni concrete e durature”.