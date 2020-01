Roma, il circolo dei diplomatici

Fondato nel 1936, Il Circolo del Ministero degli Affari Esteri sorge a due passi dalla Farnesina lungo la più bella ansa del Tevere. La sua storia è ampiamente descritta nel volume edito nel 2008 che contiene documenti e testimonianze dei suoi primi settanta anni di vita. Il Circolo concorre ancora oggi allo svolgimento delle attività istituzionali e di rappresentanza del Ministero degli Affari Esteri e può essere utilizzato allo stesso scopo dai Soci appartenenti al Corpo Diplomatico accreditato a Roma. Permette inoltre, con le sue strutture, l’attività’ sportiva, culturale e ricreativa di tutti i soci. Sono Soci del Circolo diplomatici e dirigenti del Ministero degli Affari Esteri gli altri dipendenti possono, su domanda divenire soci.

Lo Statuto del Circolo permette inoltre l’iscrizione di Soci Aggregati delle seguenti categorie:

– diplomatici delle Ambasciate Estere accreditate presso il Quirinale

– diplomatici delle Ambasciate Estere accreditate presso la Santa Sede

– alti funzionari delle Organizzazioni Internazionali presenti in Italia

– rappresentanti degli organi Costituzionali e Funzionari della Pubblica Amministrazione

– personalita’ del mondo economico, esponenti degli ambienti culturali e artistici – rappresentanti della stampa.

Il Circolo dispone di una eccellente dotazione di strutture e di impianti sportivi: Tennis – Canottaggio – Nuoto -Palestra – Sala Fitness – Calcio – Basket – Arrampicata sportiva

Inoltre centro benessere nella Palazzina Satellite con Sala Harmony – Sauna – Bagno Turco – Sala Massaggi

Il Circolo dispone di un ampia struttura con saloni di Rappresentanza con le sale :

Centrale con Pianoforte – Sanna – Dorazio – Artisti – lettura e Biblioteca -Padiglione Carte e scacchi ed infine sala TV

Il Bar è locato nella palazzina storica il Chiosco nell’area Satellite ed infine La Piattaforma sul Tevere per Happy Hours all’aperto durante i mesi estivi.

I Soci possono utilizzare gli spazi eel circolo per eventi privati all’interno dei giardini.

IL Circolo pubblica periodicamente il programma delle attività’ culturali comprendenti concerti, conferenze, Incontri d’autore, proiezioni di documentari e film, a cui possono prendere parte tutti i soci e loro ospiti.

Nel Circolo sono esposte numerose opere di artisti contemporanei.

Particolare attenzione viene posta ai problemi della sicurezza prevenzione e privacy.

Il circolo dispone di deftribillatori semiautomatici e sono state eliminate le barriere architettoniche, un ampio parcheggio e’ posto all’interno del circolo con professionisti che garantiscono la sicurezza.

Ampia dedizione per le attività’ dei piu’ piccini con area giochi – ludoteca-area gattonaggio – ristorante con menu per bambini ed il programma per i giovanissimi comprende

Attività’ di intrattenimento,avviamento allo sport,lezioni di musica.