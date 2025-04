Roma, il McKim Medal Gala 2025 celebra Sacchini e Tornatore

Roma, 16 apr. (askanews) – La ventesima edizione del McKim Medal Gala dell’American Academy in Rome, che si terrà il 4 giugno a Villa Aurelia a Roma, quest’anno sarà presieduta dalla nuova Gala Chair Beatrice Bulgari, che con le sue attività di produttrice, collezionista e mecenate a livello internazionale, interpreta l’importanza del sostegno alle diverse forme di espressione culturale del nostro tempo.

In quest’edizione del McKim Medal Gala dell’American Academy in Rome, l’istituzione culturale che da oltre 130 anni, nella sua sede al Gianicolo, offre residenza e sostegno ad artisti e studiosi nelle arti e nelle discipline umanistichesaranno celebrati il chirurgo Virgilio Sacchini, oncologo e ricercatore di fama internazionale e lo sceneggiatore e regista Giuseppe Tornatore, autore di film come “Nuovo Cinema Paradiso”, “Una Pura Formalità”, “L’Uomo Delle Stelle”, “La Leggenda del Pianista sull’Oceano”, “La migliore Offerta”.

La McKim Medal è dedicata a premiare coloro che hanno contribuito al dialogo multidisciplinare tra le arti e la ricerca e che, grazie alla loro visione e all’eccellenza nei loro campi, sono divenuti protagonisti dello scambio culturale tra Italia e Stati Uniti.

Lo scopo della serata, che ogni anno richiama nella residenza di Villa Aurelia esponenti internazionali dell’imprenditoria, della politica, dell’arte, della moda e dello spettacolo, è quello di supportare le borse di studio dell’Accademia, l’unico programma tra le accademie straniere a Roma rivolto ad artisti e studiosi italiani, le Italian Fellowship. Grazie ai fondi raccolti, l’American Academy continuerà a sostenere la vita della sua comunità interdisciplinare, promuovendo lo scambio e la condivisione di stimoli e pratiche innovative tra artisti e studiosi americani e italiani, oltre che il continuo scambio culturale con la citta’ di Roma.

Insieme alla Gala Chair Beatrice Bulgari, ad accogliere gli ospiti della serata saranno il Chair del Board of Trustees dell’American Academy in Rome Calvin Tsao, il presidente Peter N. Miller, la direttrice Aliza S. Wong e le Honorary Gala Chairs Ginevra Elkann, Margherita Marenghi Vaselli, Carla Markell, Maria Teresa Venturini Fendi. Corporate Lead Sponsor del McKim Medal Gala 2025 è la Fondazione Bvlgari.

Virgilio Sacchini e Giuseppe Tornatore vanno ad aggiungersi alla rosa di grandi personalità premiate nelle edizioni precedenti del Gala: Sofia Coppola, Massimo Bottura, Matteo Garrone, Cecilia Alemani, Luca Guadagnino, Paola Antonelli, Roberto Benigni, Sir Antonio Pappano, Paolo Sorrentino, Carlo Petrini, Renzo Piano, Cy Twombly, Umberto Eco, Franco Zeffirelli, Ennio Morricone, Miuccia Prada, Luigi Ontani, Riccardo Muti e Bernardo Bertolucci. La medaglia, intitolata all’architetto Charles Follen McKim (1847-1909), tra i fondatori dell’American Academy, è stata disegnata dal grande artista Cy Twombly ed è realizzata da Bvlgari.