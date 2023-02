Roma in lutto, muore a 39 anni il consigliere Enrico Gandolfi

“Un grave lutto ha colpito il mondo dello sport del Municipio XIII di Roma. E’ venuto a mancare improvvisamente il presidente della Commissione Sport, Scuola, Cultura e Politiche Giovanili del XIII Municipio – Aurelio, Enrico Gandolfi. Aveva solo 39 anni”. Lo scrive in una nota il fiduciario Coni del XIII Municipio di Roma Capitale, Antonio Ranalli.”Esprimo a nome mio personale, del Presidente del Coni Lazio, Riccardo Viola e di tutto il movimento sportivo del XIII Municipio il più sincero cordoglio, umano e istituzionale, per la scomparsa di Enrico Gandolfi”, scrive Ranalli.”Nell’ultimo mese avevo visto diverse volte Enrico, sia in occasione della commissione sport che per altre iniziative. Un ragazzo preparato e disponibile, che aveva preso a cuore le problematiche delle società sportive del territorio. In particolare, si stava occupando di un bando che riguardava sport e disabilità. Il suo impegno, il suo altruismo, la lunga esperienza nello scoutismo, l’impegno associazionistico e l’esperienza di consigliere municipale, pur in un momento così particolare e difficile, saranno ricordati da tutti”, conclude Ranalli.