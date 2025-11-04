Roma, in scena l’omaggio a Michael Jackson tra hit e coreografie

Roma, 4 nov. (askanews) – Da Smooth Criminal a Billie Jean, passando per gli zombie di Thriller, con coreografie, costumi ed effetti che rendono omaggio al Re del pop e alle sue movenze storiche. Fino al 5 novembre a Roma al Teatro Olimpico Legend The Show – Live in Orchestra “Michael Jackson tribute experience” porta sul palco oltre due ore di successi, facendo ballare il pubblico con l’orchestra dal vivo.

Protagonista Wendel Gama, il miglior impersonator mondiale di Michael Jackson che vanta 4 milioni di followers sui social. Dopo il sold out in Italia e in Europa (con 41 show in Germania), lo spettacolo è tornato in tour, anche con la tappa romana, con nuove coreografie, arrangiamenti orchestrali ed effetti speciali inediti.

Uno show potente, grazie all’energia dell’orchestra e del corpo di ballo e di Wendel Gama che non si risparmia fino alla fine cantando e ballando sulle hit intramontabili.