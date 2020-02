Roma, 24 feb. (Adnkronos) – Incendio in un’officina in via Prenestina a Roma. Sul posto sono al lavoro i vigili del fuoco per spegnere le fiamme. L’attività commerciale è collocata al di sotto di una palazzina di quattro piani, che è stata momentaneamente evacuata per motivi di sicurezza. Nel rogo sono rimasti ustionati alle mani i due proprietari dell’attività mentre un agente è rimasto intossicato.