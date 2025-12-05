Roma, l’8 dicembre una milonga di solidarietà: uniti per Gaza

Roma, 5 dic. (askanews) – Uniti per Gaza in un gesto di solidarietà. La comunità del tango di Roma ha deciso di organizzare una milonga benefica, “abbracciando” metaforicamente, proprio come si fa nell’abbraccio che caratterizza questo ballo di coppia, il popolo palestinese.

L’8 dicembre (dalle ore 16), presso il Circolo Arca, si terrà l’evento dedicato alla raccolta fondi, con lo slogan “anche io abbraccio e sostengo”, per sostenere la popolazione della Striscia di Gaza, che vede per la prima volta riuniti tutti gli organizzatori di milonghe romane, che hanno scelto di lavorare insieme per un obiettivo comune: far arrivare a Gaza, nel più breve tempo possibile, un sostegno concreto che possa portare sollievo, attraverso l’accesso a beni essenziali.

L’incasso sarà devoluto a PaliHope, organizzazione di beneficenza registrata al RUNTS, attiva nella Striscia di Gaza. Grazie a una rete di collaboratori presenti sul territorio, PaliHope garantisce che ogni donazione raggiunga direttamente le famiglie, assicurando la massima efficacia degli aiuti forniti. “PaliHope opera attraverso un meccanismo di supporto diretto e localizzato, che permette di superare ostacoli logistici e rendere più rapido l’arrivo degli aiuti – ha spiegato il presidente Bashir Ghazal – dopo oltre due anni di crisi umanitaria, molte famiglie vivono condizioni estremamente difficili, con un aumento delle malattie legate alla mancanza di acqua potabile e di adeguate condizioni igieniche. Il nostro obiettivo è contribuire ad alleviare queste sofferenze, anche grazie alla generosità dei tangueri romani. I fondi raccolti – ha concluso – saranno destinati all’acquisto e alla distribuzione immediata di beni essenziali: alimenti, coperte, kit per l’igiene personale e medicinali di prima necessità”.