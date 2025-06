Roma, la Festa della Musica il 20 giugno a Palazzo Farnese

Roma, 9 giu. (askanews) – Torna la Festa della Musica, in collaborazione con Spring Attitude Festival. Ispirata all’iniziativa lanciata dal Ministero della Cultura francese il 21 giugno 1985, oggi festeggiata in tutta Europa, la Festa porta musicisti dilettanti e professionisti a esibirsi in strade, piazze e cortili, riempiendo le città di suoni e vitalità. Per l’edizione 2025, Palazzo Farnese, sede dell’Ambasciata di Francia in Italia, apre di nuovo le sue porte a una line-up d’eccezione all’insegna della musica elettronica. L’Institut Francais Italia e lo storico festival Spring Attitude rinnovano la loro collaborazione per offrire un grande evento gratuito con iscrizione obbligatoria.

I 20 giugno dalle ore 18.00 a 00.30, sul palco franco-italiano, che ha già ospitato artisti come La Femme, La Rue Kétanou, Cosmo, Irene Grandi, Carmen Consoli e Vitalic, saliranno quest’anno: NTO, uno degli artisti più potenti della scena elettronica francese, capace di creare un sound ipnotico e cinematografico, per un live set che promette emozione pura; Jennifer Cardini, icona della scena elettronica underground che intreccia varie influenze musicale in DJset aperti e inclusivi. Marco Passarani, veterano della scena elettronica italiana e figura di riferimento a livello internazionale; Amira, cantante, songwriter e produttrice toscana, che fonde storytelling cantautorale italiano con sonorità internazionali come hip hop, elettronica e ritmi latini; Warum che propone set percussivi con un sound design sensibile e singolare.

Gli artisti Amira e Warum partecipano alla serata in collaborazione con il progetto Ex Aequa, che promuove inclusione e parità di opportunità nella musica elettronica.

L’Ambasciatore di Francia in Italia, Martin Briens, ha dichiarato: “Anche quest’anno Palazzo Farnese farà spazio alla musica elettronica per celebrare l’estate insieme ai cittadini romani e non solo. Un’occasione unica per condividere cultura, energia e bellezza.”