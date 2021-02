Roma la grande e Pompei il mito: per la prima volta in mostra i rapporti tra la capitale e la città vesuviana

Roma, la megalopoli, al pari di Alessandria o Cartagine. E Pompei, il mito, con le domus a specchiarsi sul mare. Per la prima volta una mostra ricostruisce la storia del lungo e intenso rapporto tra le due città più famose dell’archeologia con “Pompei 79 d.C. Una storia romana”, da oggi fino al 9 maggio allestita in un monumento simbolo come il Colosseo. Frutto di una sinergia che ha messo insieme il Parco archeologico del Colosseo, con la collaborazione scientifica del Parco Archeologico di Pompei e del Museo Archeologico Nazionale di Napoli, e curata dall’archeologo Mario Torelli, recentemente scomparso, è un viaggio indietro nel tempo che ripercorrendo le relazioni sociali e culturali tra le due città, va dalla Seconda guerra sannitica, quando la Roma repubblicana inghiotte nella sua orbita molte comunità campane alla fine del IV a.C, fino ai drammatici momenti dell’eruzione del Vesuvio del 79 d.C. In mezzo, racconta all’ANSA la direttrice del Parco Archeologico del Colosseo, Alfonsina Russo, c’è anche “il secolo d’oro, il II a.C., quando Roma si apre al Mediterraneo e arriva fino all’Egeo” e, come dimostrano le oltre 100 opere selezionate, “importa oggetti, ma anche saperi, maestranze e tecnologie”. Ma c’è anche la Pompei piegata dal terremoto, “che al momento dell’eruzione non aveva ancora terminato la sua ricostruzione, come testimonia il ritrovamento di numerosi ristoranti e alberghi per i manovali dei cantieri”. E poi la religione o il lusso, con la “ricostruzione della facciata della Domus rivenuta nel 2000 al Gianicolo, con raffinatissimi marmi color rosso e giallo antico”. Dopo la riapertura del Colosseo con il concerto dall’Arena, l’esposizione si inserisce in una stagione che ha visto già il nuovo allestimento dell’Antiquarium del Parco Archeologico di Pompei e attende ora la mostra sugli spettacoli gladiatori, la prossima primavera al Museo Archeologico Nazionale di Napoli.