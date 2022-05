(Adnkronos) – Claudio Ranieri unisce i tifosi di Roma e Leicester. L’allenatore, in tribuna all’Olimpico per la semifinale di ritorno di Conference League, viene inquadrato dalle telecamere: il suo volto compare sul maxischermo, scatta l’applauso di entrambe le tifoserie. Ranieri, che in carriera ha allenato la ‘sua’ Roma, in Inghilterra ha guidato il Leicester alla straordinaria impresa coronata nel 2016 dal trionfo in Premier League.